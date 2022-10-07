Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de sürpriz gelişme! Anlaşma iptal oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Pedro Martins ile anlaşma sağlanamadı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FATİH TERİM, GÜNEŞ VE YALÇIN İDDİALARI SONRASI

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen şehrin yerel gazetesi Hull Daily Mail, geçtiğimiz hafta Şota kararına geniş yer ayırırken yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer vermişti.

Gürcü çalıştırıcının ayrılığının ardından muhtemel adaylarını belirleyen Hull Daily Mail, 6 teknik direktör için bir anket başlatmıştı. Listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den 2 isme yer verilmişti. Hull Daily Mail, 6 kişilik muhtemel teknik direktör anketinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerine de yer vermişti. Hull City teknik direktörlüğü için bugün de başka bir iddia geldi. Yorkshire Post, Hull City'nin teknik direktörlüğü için iki aday olduğunu, ilkinin Sergen Yalçın, diğerinin ise Carlos Corberan olduğunu yazmıştı.

PEDRO MARTINS İLE ACUN ILICALI MAÇI İZLEDİ

Acun Ilıcalı sürpriz bir karar vererek takımı Pedro Martins'e emanet etmek için resmi girişimlere başlamıştı.

Hull City-Wigan Athletic maçını izlemek için şehre gelen Portekizli çalıştırıcının stadı gezerken fotoğrafı sosyal medyaya düşmüştü. Ayrıca kulübün Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan bir paylaşım yapmıştı.

ANLAŞMA BEKLENİYORDU

Martins ile Acun Ilıcalı'nın birlikte izlediği mücadeleyi Hull City 2-1'lik skorla kazanarak 5 maçlık yenilgisi serisine verdi.

Karşılaşmanın ardından ilerleyen günlerde tarafların anlaşma yapması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

'GÖRÜŞMELER SONLANDI' AÇIKLAMASI

Bu gelişmelerin ardından Hull City ile Pedro Martins'in anlaşma sağlayamadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıklandı.

Geçici teknik direktör Andy Dawson'ın, yeni duyuruya kadar göreve devam edeceği duyuruldu.

İşte Acun Ilıcalı'nın kulübün sitesinden yaptığı açıklama;

Teknik direktör Pedro Martins ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya varamadık ve görüşmeleri bitirme kararı aldık. Pedro harika bir antrenör ama taleplerini karşılayamacağımızı hissettik. Hull City'e gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ekibimiz, kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde ve onun geçen hafta ortaya koyduğu performanstan çok memnunuz. Dawson bir sonraki duyuruya kadar ilk takımdan sorumlu olmaya devam edecektir.

Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istediğimiz bir şey değil. Andy ve ekibinin getirdiği istikrar, bu kararı doğru bir şekilde almamızı sağladığı için şanslıyız. Birlikte yolculuğumuzun başında da söylediğim gibi şeffaflıkla hareket edeceğiz ve bu süreç boyunca taraftarlarımıza güncel bilgileri vermeye devam edeceğiz.