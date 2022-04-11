  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil ve Ryan Babel transfer hayali suya düştü

Acun Ilıcalı'nın transfer hayali suya düştü

Acun Ilıcalı'nın transfer hayali suya düştü

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel transferiyle ilgili olarak ''Mesut, Türkiye'de kalacak. Babel için Fatih Terim'den izin almıştım. Yeni hocaya takıldık'' dedi.

İngiliz basını Hull City'nin Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu kadrosuna katmak için girişimlere başladığını iddia etmişti. Acun Ilıcalı bu iddialara en sonunda cevap verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın Hull Live'a verdiği röportajdan önemli açıklamaları şu şekilde:

"MESUT TÜRKİYE'DE MUTLU"
"Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam.

"PROBLEMİNİ ÇÖZER"
Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum.

"BABEL'İ GETİRME ŞANSIMIZ VARDI"
Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı.

"İZİN İSTEMİŞTİM"
Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Yeni hoca kalmasını istediği için kaldı ve biz de bu kararına saygı duyduk.

Etiketler Hull City acun ılıcalı transfer mesut özil babel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gün yine aymadı, yine aymadı... Bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha!
Aygün Aydın oruç tutuyorum diyerek paylaştı: ''Hayattaki en büyük derdim bu olsun''
50 yıldır yanan ''Cehennem Kapısı'' için harekete geçildi
Kış geri geldi, sıcaklıklar 10-15 derece birden düştü!
Ünlü anket firmasının Erdoğan'ın videosunu deneklere izlettiği anketten dikkat çeken sonuç
Araç sahipleri dikkat! 1 TL indirim geliyor!
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı
Melisa Aslı Pamuk'un iç çamaşırı reklamı olay oldu: ''Arabistan'a hoşgeldiniz!''
Türkiye'de ilk defa üretildi! Kilosu 400 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor