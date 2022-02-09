Adana Demirspor'dan Balotelli'nin yanına bir yıldız daha

Çaykur Rizespor'dan Djokovic'i kadrosuna katan Adana Demirspor bir sürpriz transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de özellikle Montella dönemi sonrası başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor transferlerine devam ediyor. Kendi sahasında Galatasaray'ı, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Adana Demirspor; Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Remy'yi kadrosuna kattı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN SON GÜN SÜRPRİZİ

Demirspor'un yeni transferini başkan Murat Sancak sosyal medya hesabından açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerine Lens, Lyon, Newcastle United, QPR, Chelsea, Las Palmas ve Lilel gibi takımlarda forma giymişti.