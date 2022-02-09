  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Adana Demirspor'dan Balotelli'nin yanına bir yıldız daha

Adana Demirspor'dan Balotelli'nin yanına bir yıldız daha

Adana Demirspor'dan Balotelli'nin yanına bir yıldız daha

Çaykur Rizespor'dan Djokovic'i kadrosuna katan Adana Demirspor bir sürpriz transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de özellikle Montella dönemi sonrası başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor transferlerine devam ediyor. Kendi sahasında Galatasaray'ı, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Adana Demirspor; Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Remy'yi kadrosuna kattı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN SON GÜN SÜRPRİZİ
Demirspor'un yeni transferini başkan Murat Sancak sosyal medya hesabından açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerine Lens, Lyon, Newcastle United, QPR, Chelsea, Las Palmas ve Lilel gibi takımlarda forma giymişti.

Etiketler Adana Demirspor balotelli yıldız adana demirspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Petrol fiyatlarına müdahale geliyor
Buse Varol ve Alişan boşanıyor mu? Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hamle
İstanbul'da gasp dehşeti! Yaralı halde bacağına sarıldı
Yılmaz Özdil: ''Sedat Peker'in pasaportuna el konuldu''
Halil Falyalı cinayeti sonrasında kimsenin söyleyemediğini o söyledi
İstanbul'da dehşet! Mısır kalecisi penaltı kurtarınca bıçaklandılar: 3 yaralı
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti'yi terk eden seçmenin tercihini açıkladı
Ege'nin incisi İzmir, beyaza büründü
Dolar, Euro, altın... Piyasalar zirvede!