Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı futbolcu, kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Tiemoue Bakayoko, resmi imzaları atmak için geldiği kulüp binasında transferden vazgeçti.

Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko transferinde sona yaklaşmıştı. İmza atmak için kulüp binasına gelen yıldız oyuncu transferden son anda vazgeçti.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Tiemoue Bakayoko'nun bu tavrına kulüp personelleri anlam veremedi. Başkan Murat Sancak'ın canını sıkan bu olay karşısında tepkisiz kaldığı öğrenildi.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANACAKTI

Adana Demirspor Bakayoko’nun transferi için Chelsea ile anlaşmıştı. 2 yıllık sözleşme konusunda mutabakata varan iki taraf bugün imzaları atıp resmi duyuruyu yapacaktı.