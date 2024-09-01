Adanaspor Teknik Direktörü 39 yaşında hayatını kaybetti
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Dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem lenf kanseri olan Sol Bamba'nın yeniden kansere yakalandığı ifade edildi.
HASTALIĞI NÜKS ETTİ
Sol Bamba, dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce yaşadığı hastalığının nüks ettiği ve yeniden kansere yakalandığı açıklandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sol Bamba'nın vefatı Türk futbolunu derinden yaraladı.
TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI
Futbolculuk döneminin bir bölümünde Trabzonspor'da oynayan Sol Bamba bir süredir Türkiye'de yaşıyordu.
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