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  4. 27 Haziran 2019 18:56

Adem Büyük, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Adem Büyük 28 Haziran Cuma günü İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Adem Büyük, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor!
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Önümüzdeki sezon kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük transferinde de anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre; Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük'ü de renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

FATİH TERİM DE ONAY VERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Adem Büyük ile yapılan görüşmelerin ardından tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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