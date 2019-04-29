Adem Ljajic Galatasaray derbisini bekliyor

Beşiktaş’ın yıldızı Adem Ljajic gözünü derbiye çevirdi. Siyah-beyazlıların yıldızı futbolcusu, özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla Kartal’ı taşıyan isimlerden birisi oldu. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 12 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan ve yaptığı 7 asistle de 13 gole direkt etki eden Ljajic, Ankaragücü karşılaşmasında da skoru ilan eden isim olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Ljajic, Teknik Direktör Şenol Güneş’in ligin ikinci yarısında siyah-beyazlıların oyun anlayışında değişikliğe gitmesiyle birlikte takımın en önemli kozu haline geldi. Özellikle Burak Yılmaz’la çok iyi anlaşan yıldız futbolcu, ligin ilk yarısındaki 2 gol 1 asistlik performansı da unutturdu ve ikinci yarıda bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEMEMİŞTİ

Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan ve 1-0’lık galibiyette önemli bir rol oynayan Adem Ljajic, 3-3 sona eren Fenerbahçe mücadelesinde ise cezası nedeniyle forma giyememişti. Yeni Malatyaspor deplasmanında 70. dakikada takımını öne geçiren ve gol sevinci sırasında korner bayrağına tekme attığı için sarı kart görerek derbide cezalı duruma düşen Adem Ljajic, 3-3’lük beraberlik sonrasında sarı kart cezası nedeniyle oldukça pişman olduğunu söylemişti. Fenerbahçe maçının ardından 7 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Boşnak futbolcu, Galatasaray karşısında da Teknik Direktör Şenol Güneş’in en önemli kozlarından birisi olacak.

KARIUS'UN DÖNÜM NOKTASI

Beşiktaş’ta Loris Karius sevinci yaşanıyor. Sezon başından bu yana yediği gollerle taraftarların tepkisini çeken ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında yediği goller sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Karius’un heyecanı, elektriği yok” sözlerinin ardından Alman kalecinin performansında etkili bir değişim yaşandı. Konya maçının ardından Göztepe karşısında iyi bir oyun ortaya koyan ve takımının 1-0 kazanmasında önemli bir pay sahibi olan Karius, özellikle milli maçlar ve seçimler nedeniyle lige verilen 3 haftalık arayı oldukça iyi değerlendirdi. Milli aranın ardından Beşiktaş, Rizespor karşısında 7-2’lik farklı bir galibiyete imza atarken, bir sonraki hafta ise lider Başakşehir’le karşı karşıya gelmişti. Bu maçta Karius, özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş’ın maçta kalmasını sağlamıştı ve Teknik Direktör Şenol Güneş, bu karşılaşmanın ardından “Karius bizi oyunda tuttu” açıklamasını yapmıştı.

ANKARAGÜCÜ MAÇININ YILDIZI OLDU

Siyah-beyazlıların dün kazandığı Ankaragücü karşılaşmasında belki de bu sezonun en iyi performansını ortaya koyan Loris Karius, Başkent ekibinin forvetlerine geçit vermedi. Beşiktaş’ın özellikle ilk yarıda çok kötü bir futbol oynamasına karşın takımın ayakta kalan en önemli ismi olan Karius, kalesinde devleşirken ikinci yarıda da performansını sürdürdü. 75. dakikada Ankaragücü’nün kazandığı penaltı atışında Boyd’un gol atmasına izin vermeyen Karius, penaltının tekrar edilmesi sonrasında Sacko’ya engel olamadı. Ankaragücü, dün Akşam Beşiktaş kalesine 15 şut çekerken bu şutların 8’i isabetli oldu. Penaltı atışı haricinde maçta hatası olmayan Karius, tam 7 tehlikeli pozisyonda kalesinde gole izin vermedi. Beşiktaş taraftarı da, kötü performans gösterdiğinde eleştirdiği Loris Karius’u dünkü maçın ardından uzun süre alkışlayarak tezahüratta bulundu.

