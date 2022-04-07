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  4. Affedilecek mi? Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Affedilecek mi? Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Affedilecek mi? Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken kadro dışı kalan

Fenerbahçe'de flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in affedilip affedilmeyeceği merak konusu olurken, Başkan Ali Koç bu konuya son noktayı koydu.

"MESUT ÖZİL'İN AFFI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ali Koç, "Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan F.Bahçe’dir." dedi.

"OYNAMAYINCA KİLO ALIYOR"

Ozan Tufan konusunda konuşan Koç, "Watford'un sahibi bana ‘Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın’ dedi. Çok seviyorum, nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere’ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm" dedi.

Etiketler Fenerbahçe mesut özil özil ali koç
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