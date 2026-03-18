  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Afrika Kupası'nda tarihi karar: Şampiyon değişti! Senegal hükmen mağlup, kupa Fas'ın oldu

Güncelleme:

Afrika futbolunda eşine az rastlanır bir olay! 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) saha olayları nedeniyle Senegal'in kazandığı şampiyonluk iptal edildi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Fas'ın itirazını haklı bularak Senegal'i hükmen mağlup saydı ve kupanın yeni sahibini ilan etti.

Afrika futbolu, yeşil sahalarda nadir görülen bir hukuk zaferine tanıklık ediyor. Olaylı geçen 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) finalinin ardından yapılan itirazları değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, şampiyonun değiştiğini resmen duyurdu.

Sahadan Çekilmenin Bedeli Ağır Oldu

Fas ile Senegal arasında oynanan final mücadelesinde, Senegal milli takımının maçın bir bölümünde sahadan çekilmesi turnuvanın kaderini belirledi. Senegal her ne kadar daha sonra sahaya dönüp maçı kazanarak kupayı kaldırsa da, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle resmi itirazda bulunmuştu.

Madde 84 Uygulandı: Senegal Hükmen Mağlup!

CAF Temyiz Kurulu, yaptığı detaylı inceleme sonucunda AFCON Tüzüğü'nün "maçtan çekilme" esaslarını düzenleyen 84. Maddesi uyarınca kararını verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Senegal Milli Takımı, Fas 2025 Final Maçı'nı hükmen kaybetmiş sayılmıştır. Maç sonucu Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve kupa Fas’a verilmiştir."

Tarihi Kararın Ardından Gözler Fas’ta

Bu kararla birlikte Senegal'in kutlamaları yarıda kalırken, kupanın yeni sahibi Fas oldu. Karar, spor hukukçuları tarafından "kuralların esnetilemezliği" açısından emsal bir hamle olarak değerlendiriliyor. Fas tarafında büyük bir sevinç yaşanırken, Senegal cephesinin kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyıp taşımayacağı ise merak konusu.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Güzel oyuncu cesur transparan kıyafetiyle Oscar gecesinde Elton John partisinin yıldızı oldu
Güzel oyuncu cesur transparan kıyafetiyle Oscar gecesinde Elton John partisinin yıldızı oldu
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler
İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler
İslam Memiş'ten bayram öncesi altın için kritik uyarı: 7.000 TL altı kalıcı mı?
İslam Memiş'ten bayram öncesi altın için kritik uyarı: 7.000 TL altı kalıcı mı?
Etiketler Afrika Kupası AFCON 2025 Fas Senegal CAF kupa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu Ormanın hayaleti bu sefer karların içerisinden ''merhaba'' dedi! Ormanın hayaleti bu sefer karların içerisinden ''merhaba'' dedi! Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Kadıköy'de gol yağmuru... Fenerbahçe moral buldu! Kadıköy'de gol yağmuru... Fenerbahçe moral buldu!
Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! Bayramda devletin köprü ve yolları ücretsiz, geçiş garantili köprü ve otoyollar ücretli! Bayramda devletin köprü ve yolları ücretsiz, geçiş garantili köprü ve otoyollar ücretli! Denizli'de korkunç olay: 6. kattan düşen 3 yaşındaki Tuğra mücadelesi veriyor! Denizli'de korkunç olay: 6. kattan düşen 3 yaşındaki Tuğra mücadelesi veriyor! Marmara'da dev kuru yük gemisi karaya oturdu Marmara'da dev kuru yük gemisi karaya oturdu