Afrika Kupası'nda tarihi karar: Şampiyon değişti! Senegal hükmen mağlup, kupa Fas'ın oldu

Afrika futbolunda eşine az rastlanır bir olay! 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) saha olayları nedeniyle Senegal'in kazandığı şampiyonluk iptal edildi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Fas'ın itirazını haklı bularak Senegal'i hükmen mağlup saydı ve kupanın yeni sahibini ilan etti.

Afrika futbolu, yeşil sahalarda nadir görülen bir hukuk zaferine tanıklık ediyor. Olaylı geçen 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) finalinin ardından yapılan itirazları değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, şampiyonun değiştiğini resmen duyurdu.

Sahadan Çekilmenin Bedeli Ağır Oldu

Fas ile Senegal arasında oynanan final mücadelesinde, Senegal milli takımının maçın bir bölümünde sahadan çekilmesi turnuvanın kaderini belirledi. Senegal her ne kadar daha sonra sahaya dönüp maçı kazanarak kupayı kaldırsa da, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle resmi itirazda bulunmuştu.

Madde 84 Uygulandı: Senegal Hükmen Mağlup!

CAF Temyiz Kurulu, yaptığı detaylı inceleme sonucunda AFCON Tüzüğü'nün "maçtan çekilme" esaslarını düzenleyen 84. Maddesi uyarınca kararını verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Senegal Milli Takımı, Fas 2025 Final Maçı'nı hükmen kaybetmiş sayılmıştır. Maç sonucu Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve kupa Fas’a verilmiştir."

Tarihi Kararın Ardından Gözler Fas’ta

Bu kararla birlikte Senegal'in kutlamaları yarıda kalırken, kupanın yeni sahibi Fas oldu. Karar, spor hukukçuları tarafından "kuralların esnetilemezliği" açısından emsal bir hamle olarak değerlendiriliyor. Fas tarafında büyük bir sevinç yaşanırken, Senegal cephesinin kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyıp taşımayacağı ise merak konusu.

İHA