Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz için Beşiktaş sezon başında teklif yaptı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber kanalına özel röportaj verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başına geçen eski teknik direktör Ersun Yanal hakkında da konuşan Ağaoğlu, gündemdeki merak edilen sorulara açıklık getirdi.

''O SENE, BU SENE Mİ GÖRELİM''

Biz yolumuza bakalım, yapmamız gerekenleri yapalım. Her takım, her takımı yenebiliyor. Biz maç maç bakıyoruz. Bunları yaparken iç sorunlarımızla uğraşıyoruz. Yolun sonuna gelelim de o sene, bu sene mi olacak yoksa seneye mi olacak o zaman göreceğiz. Ne biz, ne de hocamız böyle bir hedef koymadık. Biz, göreve geldiğinde sıkıntılı günlerden kurtulup zirveye oynama sözü verdik. Şu an zirvedeki takımlardan birisi de Trabzonspor. Şampiyonluk için sıralamada üstte bulunan 6-7 takımın ne kadar şansı varsa Trabzonspor'un da o kadar şansı var.

''PARA SAÇARAK BAŞARI GELMİYOR''

Geldiğimizde 35 milyon euroluk bir kadro aldık. Son maçlarda çıkan kadromuzun değeri 11 milyon euro. Para saçarak başarı elde edilmediğini gösterdik. Başkanlık seçimlerinde benden başka adaylar da çıkabilirdi. Bu son derece normal olurdu. Ama bir aday çıkmadı. Demek ki yaptığımız işler onay görüldü. Bu hafta galip geliyorsunuz ama o galibiyetin keyfini çıkaramıyorsunuz. Çünkü pazartesi günü sizi bekleyen sorunları biliyorsunuz. Ya UEFA'dan bir dosya geliyor, haciz geliyor, ya da oyunculara olan borçlarla karşılaşıyorsunuz.

''KURABİYE İLE ÇAY İÇMESİNİ BİLMEYEN...''

Trabzonspor'a hocalık yapacak birinin Trabzon felsefesini bilmesi lazım. Bu kulübün gerçeklerini bilmesi lazım. Bu kentle bütünleşmeyen, sarı kurabiye ile çay içmesini bilmeyen, kentin havasını solumayan birisinin Trabzonspor'u yönetmesi beklenemez. İstanbul kulüpleri gibi futbolu, endüstriyal oynamayız.

''ERSUN YANAL'IN TAZMİNATI VE ÜNAL KARAMAN'IN MAAŞI...''

Ünal Karaman'ın aylık maaşı 150 bin Lira. Ersun Yanal'a tazminat olarak 12 milyon Lira ödedik. Ünal hoca, bizde 10 sene çalışsa Ersun Yanal'ın tazminattan alacağı parayı alacak. Ünal hocanın kendisini bildiğim için, omuz omuza savaşabileceğimiz birisi olduğu kendisini göreve getirdik. Transfer konusunda sürekli baskı var. Sürekli transfer yap, takviye yap. Oyuncu al al, ekonomiye can ver. Ala ala zaten Trabzonspor'u bu hale getirdiler, batırdılar sonuçta. Takas düşünmüyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok.

''VAR DÜZGÜN KULLANILSA 6 PUAN DAHA ALIRDIK''

VAR sisteminin Trabzonspor'un birkaç maçında, diğer maçlarda da sıkıntı çıkardığını gördüm. Bu VAR odasının da içine girmek lazım, farklı bir dünya orası sanırım. Tamam size göre penaltı olmayabilir ama hakemi çağırmanız lazım. Kime göre penaltı? Beşiktaş maçında Adriano'nun Amiri'ye yaptığı kırmızı kart. VAR bunu nasıl atlıyor? Neye göre VAR, neye göre yok? Başka kişilerin izlemesi gerekiyor heralde. Oradaki insanların pozisyonları çok daha iyi süzmeleri gerekiyor. VAR doğru düzgün kullanılsaydı 6 puan daha çok alacaktık. Liderin 2 puan gerisinde olacaktık.

''ALİ KOÇ NEREYE GELDİ?''

Ali Koç, Trabzon'a geldi. İnsanlar, gelme cesareti gösterdi diyorlar. Pardon da Ali Koç nereye geldi? Türkiye'nin bir şehrine geldi. Neden başkaları gelmedi? Bundan önce gelmeyenlere sorun niye gelmediklerini. Benim Türkiye'de gitmediğim stat yok. Beşiktaş maçı bitti, önümde bulunan Beşiktaş taraftarlarının hemen hemen hepsi arkasını döndü ve elimi sıktı. Başkanım çok iyi oynadınız dediler. Ben bunun için ekstra bir çaba mı gösteriyorum? Hayır. Trabzon'da son yıllarda kaç tane maç yarıda kaldı? Peki bu maç niye yarıda kalmadı? Fenerbahçe Başkanı geliyor, semtte otelde kalıyor, öğle yemeği yiyor, akşam yemeği yiyor. Taraftarla konuşuyor. Önceki dönemde maçı yarıda kesmek isteyenler vardı.

"BURAK İÇİN BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"

Burak Yılmaz için yaz aylarında Beşiktaş'tan teklif aldıklarını belirten başkan, "Burak için Beşiktaş'ın Ağustos ayının sonunda ciddi bir girişimi vardı. Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Bizim düşüncemizi karşılamadığı için kabul etmedik. Başka da bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı. İki oyuncunun da kadro dışı olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Onur ve Burak için karar verildi. İkisi de süresiz kadro dışı. Bu karar uygulanmaya devam ediyor. Bitti... Onur ve Burak konusu şu an gündemimizde değil. İkisinin toplam birikmiş maaşı 4 milyon euro. Ocak'a kadar o paraları da ödenir. İsteyen kulüp varsa teklifini Trabzonspor'a iletir. Biz de karar veririz" diye konuştu.

"BİZ TAM TERSİNİ UYGULUYORUZ"

Ahmet Ağaoğlu, "Ali Koç'un 'Gerekirse Finansal Fair Play nedeniyle Avrupa'ya gitmeyiz' sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapta "Biz tam tersini uyguluyoruz. Giderlerimizi büyük oranda kıstık. Trabzonspor'un kadro yapısı 15-16 milyon euro ile sınırlı kalacaktır. 11 milyon euro kadro ile neler yaptığımızı görüyorsunuz. Elimizde bazı projeler var. Kısa vadeli borçlarımızı kapatmak niyetindeyiz. Allah kısmet ederse UEFA'ya Haziran ayı itibariyle temiz bir dosya vermek düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

GS STORE'A SALDIRI HAKKINDA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarlarının GS Store'a saldırmasıyla ilgili olarak ise, ""GS Store'a karşı yapılan olaydan sonra hemen sayın başkan Mustafa Cengiz'i arayıp üzüntülerimi ilettim. Olmaması gereken bir şeydi ve olduğu için camia olarak üzüldük. Sadece sporun için kalmak isteyen bir camiayız." ifadelerini kullandı.