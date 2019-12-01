Ahmet Ağaoğlu Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Norveçli oyuncunun 2 yıllığına kiralandığını kaydeden Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth şu anda Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı bir futbolcu. Ben 2 sene sonra vereceğim 6 milyon euroyu şimdi neden vereyim? 6 milyon euroyu faize koysan 8-9 milyon euro kazanırsın. Bu parayı bugünden vermenin bir anlamı yok ki! Yapılan bir anlaşma var. belirli bir maç sayısına ulaşsa da ulaşmasa da opsiyon bizde. Ulaşsa Trabzonspor alacak, ulaşmazsa da yine opsiyon bizde zaten. Yönetimler bu şekilde çalışmıyorlar. Çok farklı kriterler bir araya geldikten sonra transferler gerçekleşiyor. Benim bugün önümüzde bir buçuk yıl varken, o bonservisi almamın hiçbir anlamı yok. Gidin pazarlık yapın 4 milyona alırsınız diyorlar. Crystal Palace ile şu anda masaya oturduğunuzda 15 milyonluk olursunuz. Kimse endişe duymasın, şüphe etmesin, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz" dedi.

"HOCANIN BİR BİLDİĞİ VARDIR"

Sturridge'in neden oynamadığı sorulan başkan, "Üzgünüz. Sturridge sakatlıktan yeni çıktı hepimiz biliyoruz. O son dakikalarda hocanın takdiri. Neden oynamadığı hocanın vereceği cevap mutlaka bir bildiği vardır. Biz yukarıdan ya da TV'den izleyenler farklı değerlendirebiliyor ama saha içinde olan hoca. Ekuban bile son 20-25 dakika oyuna girdi. Benim tahminim sakatlığın nüksetmesinden çekindi" cevabını verdi.

Hakemin yönetiminin iyi olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bana göre hakemin büyük bir hatası yoktu. Tansiyon da yüksekti, agresyon vardı sahada. İyi yönettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

