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Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TRABZONSPOR DUYURDU
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır."

Etiketler trabzonspor ahmet ağaoğlu koronavirüs
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