Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Trabzonspor, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TRABZONSPOR DUYURDU
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır."
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