Ahmet Ağaoğlu: Lig bitirilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun gündeminde hakem kararları, şampiyonluk yarışı ve seyircisiz oynanan maçlar vardı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları...

"Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunlar futbolun içinde var. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman, ligin sonucuna ciddi tesir eden pozisyonlar bunlar. Açık ve net penaltı verilmedi, VAR'a bile gidilmedi. Ne oluyor yani? Yabancı oyuncuların koronavirüs konusunda endişeleri var. Normal. Hepimiz insanız. Obi Mikel'in çıkışına bir şey söylemek yersiz olur.

"SEYİRCİSİZ OYNAMA KARARI DEVLETİN"

"Samimi ve dürüst olmak lazım. Ligin ertelenmesini isteyenler kimler? Ona bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda hassas değildik de, şimdi mi hassas olmaya başladık? Bu tür kararları devlet verir. Seyircisiz oynama kararı da devlet kararı. Devlet bir karar verdiği zaman, bireyler olarak bize o karara uymak ve saygı duymak düşer. O kararı farklara yerlere çekip, başka yerlerden örnek vererek olmuyor. Alınan kararın üzerinden fikir yürütmek, farklı taraflara çekmek, görüş belirtmek hoş değil.

"OYUNCULARI HAZIRLAMAK KOLAY DEĞİL"

Herkesin doğrusu farklı olabilir. Ben de bugün bu maçı seyirciyle oynamak isterdim. Ama toplumun doğrusu tektir. Kimseyi eleştirmek istemiyorum ama devam eden kontratlar var oyuncuların. Bir erteleme yaptığınız zaman onun süresi önemli. Lig aralarında bile en az 15 günlük hazırlık süresi yapıyorlar. Oyuncuları hazırlamak kolay değil. Bunların hepsinin en ince detaya kadar araştırılması lazım.

"LİG BİTİRİLSİN, TRABZONSPOR ŞAMPİYON İLAN EDİLSİN"

Bir anda 'lig bitirilsin' yorumları yapılmaya başlandı. Biz bugün itibariyle lideriz, lig bitirilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Ben de böyle söylerim o zaman. Bu mudur yani?"

