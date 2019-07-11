Ahmet Ağaoğlu önce taraftarlara, sonra futbolculara forma sattı

Trabzon’da dün TS Club Sadri Şener Mağazası’nda başlattığı forma satış kampanyasını bugün Akyazı Stadyumu’nda bulunan TS Club Mağazası’nda da sürdüren Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na, A takım futbolcuları ve teknik ekibi de destek verdi. Saat 14.00 itibariyle Akyazı’daki TS Club Mağazası’nda kasa başına geçerek taraftarlara forma satışı gerçekleştiren Başkan Ağaoğlu’na futbolcular ve teknik heyet sürpriz yaptı.

Habersiz bir şekilde Akyazı’ya gelen bordo-mavili futbolcular ve teknik heyet, Ağaoğlu’nun forma satış kampanyasına destek verdi. Bu sırada Onazi, yeni transfer Obi Mikel ile görüntülü görüşürken telefonu alan Ağaoğlu, Mikel’den de 150 forma sözü aldı. Daha sonra A takım futbolcuları da 2 bin 661 adet forma satın alarak Ağaoğlu’nun başlattığı kampanya ve kulübün forma satışlarına destek oldular.

AĞAOĞLU: FUTBOLCULARIN GELMESİ SÜRPRİZ OLDU, AŞIRI MUTLUYUM

Futbolcular ve teknik heyetin TS Club mağazasına geleceklerinden haberdar olmadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, “Sağ olsunlar hocam ve arkadaşlar büyük bir sürpriz yaptılar. Müthiş bir görüntü oldu. Taraftarlarımızla birlikte burada yan yana, biz bize, omuz omuzayız. Her şey çok mükemmel. Trabzonspor’un vermesi gereken görüntüyü verdik. Aşırı mutluyum. İnanılmaz keyif alıyorum. Bunca yılımı galiba farklı yerlerde boşuna harcamışım. Ya kasiyer ya da satış alanında yetiştirmeliydim kendimi. Sevdim bu işi. Oyuncuların geleceğinden de haberim yoktu” dedi.

KARAMAN: BÖYLE BAŞKANI ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ

Teknik direktör Ünal Karaman ise yaptığı açıklamada, “Bu kulübün böyle bir başkanı varsa tabii ki asla yalnız bırakmayız. Her zaman başkanımızın yanındayız” ifadelerini kullanırken, Ağaoğlu da Karaman’ın bu açıklamalarının ardından ‘Aslan hocam’ diyerek Karaman’a sarıldı.

