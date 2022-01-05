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Ahmet Çakar bombayı patlattı: Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

Ahmet Çakar bombayı patlattı: Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

Yorumcu Ahmet Çakar ve ünlü sanatçı Zafer Algöz, Fenerbahçe ile anılan deneyimli hoca Yılmaz Vural ile bir araya geldi.

Ahmet Çakar bu buluşmadan, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" mesajı paylaştı. Çakar bunun ardından yayınladığı video ile söylentileri iyice kuvvetlendirdi.

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'yi çalıştırma hayali gerçeğe dönüşmek üzere. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ve ünlü sanatçı Zafer Algöz, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'la yemekte buluştu.

"HAYIRLI OLSUN"
Ahmet Çakar, "Yılmaz hoca hangi büyük camiaya gidiyor?" paylaşımı yapıp gündemi salladı. Ardından Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye" hayırlı olsun mesajı paylaştı.

 

"CANIM DOSTUM"
Ahmet Çakar mesajların ardından Yılmaz Vural'la çektiği videoda, "Canım dostum Yılmaz Vural'la Fenerbahçe ile ilgili ciddi planlar yapıyoruz. Tutar tutmaz bilemem. Zor demek imkansız demek değildir" ifadelerini kullandı. Vural da Çakar'ı onaylayan mimikler kullandı.

Etiketler yılmaz vural ahmet çakar fenerbahçe
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