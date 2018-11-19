Ahmet Çakar: Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak

Eski FIFA hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında çarpıcı yorumlar yaptı.

"KOKUSUNU ALIYORUM, TERİM G.SARAY'A BAŞKAN OLACAK"

Fatih Terim'in Mustafa Cengiz'den sonra başkan olacağı kokusunu bir narkotik köpeği gibi alıyorum. Fatih Terim, Mustafa Cengiz'den sonra başkan olacak. Terim'in yeni hedefi başkanlık. Mustafa Cengiz de bunu hissetti. Bu yüzden sert açıklamalar yapıyor.

"TEK EKSİK GOMIS"

Geçen sene Galatasaray, başa baş giden bir yarışı kazandı. Geçen sene ile bu takım arasındaki tek eksik Gomis. Emre Akbaba yerine, forvet alınmalıydı.

"GOMIS GERİ DÖNERSE..."

Galatasaray devre arasını lider ya da liderin 1-2 puan gerisinde kapatıp devre arasında Gomis gelirse Galatasaray'ın şampiyonluk şansı artar. Quaresma, Beşiktaş'a dönmedi mi? Gomis de dönebilir.

"EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLUR"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en iyi üçüncü olur. Galatasaray, çeyrek Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile ligi ve Şampiyonlar Ligi’ni götürmeye çalışıyor. Sokaktaki en küçük ve yaşlı bir taraftar bile Galatasaray’ın en büyük probleminin forvet olmaması olduğunu bilir.

"BÖYLE LÜKSÜN YOK"

Gomis'ten yararlanamayacaksan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ı forvetsiz bırakma lüksün yok.

