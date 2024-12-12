Ahmet Çakar Jose Mourinho'ya ''jigolo'' benzetmesi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında, kendi sahasında Athletic Bilbao'ya mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya "jigolo" benzetmesi yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı altı maçta iki galibiyet, iki mağlubiyet ve iki beraberlikle sekiz puan topladı. Kötü oyun sonrasında Youtube programında Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili sert ifadeler kullanan Ahmet Çakar gündeme oturdu. Ahmet Çakar programda, "Fenerbahçe teknik direktörü resmi basın toplantısında yaşlı veteran jigololar şeklinde takılamaz" ifadelerini kullandı.