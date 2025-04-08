Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli''
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Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yüklendi. Portekizli teknik adamın ''iyi insan olmadığını'' söyleyen Çakar, ''Beyaz saçlı herif sınır dışı edilmesi lazım'' dedi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi sonrası Jose Mourinho'yu hedef aldı.
Portekizli teknik adama sert sözlerle yüklenen Ahmet Çakar, Mourinho'nun 'anormal' ve 'iyi insan olmadığını' öne sürdü. Çakar'ın açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine otururken çok sayıda etkileşim aldı.
Çakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Beyaz saçlı herif anormal. Beyaz saçlı herif kötü. Beyaz saçlı herif egolu. Beyaz saçlı herif iyi insan değil. Beyaz saçlı herif sınır dışı edilmesi lazım"
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