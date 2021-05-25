Ahmet Çakar'dan bomba iddia: Bu sezon için küme düşme kaldırıldı mı?

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından, bu sezon tüm liglerde küme düşmenin kaldırıldığını iddia etti.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bu sezon tüm liglerde küme düşmenin kaldırıldığını iddia etti. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. TFF'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.