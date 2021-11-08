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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak kehanet! 3 Nisan...

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak kehanet! 3 Nisan...

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu 3 Nisan'daki Beşiktaş derbisi sonrası ilan edeceğini iddia etti.

Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek rakipleriyle puan farkını açarken ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar flaş bir iddiada bulundu. Ahmet Çakar Trabzonspor'un şampiyonluğunu 3 Nisan'daki Beşiktaş derbisi sonrası ilan edeceğini duyurdu.

Beyaz TV'de Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumlayan Ahmet Çakar, ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş derbisi sonrası Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceğini öne sürdü.

Ahmet Çakar'ın açıklamaları şöyle:

"Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım."

Etiketler ahmet çakar 3 nisan
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