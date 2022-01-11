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Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket

Konyaspor'da forma giyen başarılı sporcu Ahmet Çalık'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, Konyaspor'dan anlamlı bir hareket geldi.

Konyaspor camiası yaşanan olayın şokunu henüz üstünden atamazken yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren Konyaspor'da 6 numaralı forma artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek. Bu karar sonrası sosyal medyada bulunan taraftarlar Konyaspor'a tebrik mesajları yağdırdı.

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KONYASPOR'DAN VEDA PAYLAŞIMI



CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ahmet Çalık'ın cenazesinde yürek yakan görüntülerAhmet Çalık'ın cenazesinde yürek yakan görüntülerSpor

 

Etiketler ahmet çalık konyaspor
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