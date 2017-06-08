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  4. 08 Haziran 2017 19:36

Ahmet Musa Fenerbahçe’ye geliyor

Fenerbahçe, kulübünde fazla süre alamayan Nijeryalı golcüyü kiralamak için Leicester City ile pazarlıklara başladı.

Ahmet Musa Fenerbahçe’ye geliyor
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Yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren F.Bahçe'de yönetim, Leicester City'nin forveti Ahmed Musa için girişimlere başladı.

Sarı-lacivertliler, kulübünde fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı golcüyü kiralamak istediğini İngilizlere iletti. Leicester City de CSKA Moskova'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Forvet ve iki kanatta da oynayabilen Ahmed Musa'nın hedefi ise daha fazla süre alabileceği bir takıma gidip eski günlerine geri dönmek. İngiliz kulübünde bu sezon beklentileri karşılayamayan Nijeryalı forvetin, F.Bahçe'nin teklifine prensipte “Evet” dediği belirtildi. Sarı-lacivertliler, Nijerya Milli Takımı'nda 61 maçta 13 gol kaydeden 24'lük oyuncuyu kiralamak için Leicester City'le pazarlıklarını sürdürüyor.

ahmet musa , fenerbahçe , leicester city