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Ahmet Nur Çebi adaylık için başvuru yaptı

Ahmet Nur Çebi adaylık için başvuru yaptı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için kulüp tüzüğünün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a takdim etti. Buluşmada, Divan Kurulu Genel Sekreteri Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyeleri Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek de yer aldı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. 22 Mayıs Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı yerde yapılacak.

İHA

Etiketler Beşiktaş beşiktaş ahmet nur çebi
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