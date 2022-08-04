Ahmet Nur Çebi'den çok sert açıklama: Emirhan İlkhan...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan'ın transfer süreci hakkında konuştu. Çebi, "Emirhanın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir söyleşi düzenledi. Çebi, Torino'ya transfer olması beklenen Emirhan İlkhan hakkında flaş ifadeler kullandı.

"ARKADAŞ BİZİ SADECE MENAJERİYLE MUHATTAP ETMEK İSTİYOR"

"Zorla güzellik olmaz. Kimseye ne yalvarırız, ne de sert bir tavır koyarız. Emirhan'a 'Burada kalman için orada ne veriyorlarsa verelim' dedik. Arkadaş bizi sadece menajeriyle muhattap etmek istiyor. Bir emek verdi. Emeklere teşekkür etmemiz gerek. UEFA'nın 18 yaşının altında olan futbolcularla ilgili olarak sert tedbirleri var. Önceden de yapsanız kontrat sayılmıyor. Beşiktaş'ın altyapısından gelen bir oyuncu. Kulübüne bir değer verir, kontrat yaparsınız. Emirhan ile yaptığımız sözleşme vardı. Futbolcunun menajeri 0 bedelle çıkış talep etti. Biz de olmayacağını söyledik. 4.5 milyon euro verildiği takdirde gidebileceği bir anlaşma yapıldı. Çıkış maddesini koymasaydık sözleşme uzatmayacaktı. Sosyal medyadaki tavırları art niyetli buluyorum. Bu kadar az süre alan bir oyuncuyu yurt dışından getirsek bu fiyata bize hesap sorarsınız. Emirhanın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri. Ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum. Emirhan'ın ailesiyle görüşmek istedik, telefonları açmadılar."