Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'ın telefonları kapalı

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

İşte Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları:

"Kötü bir yer, kötü bir sıralama. Bugün de maç çok kötü. Hiçbirimizin beklemediği, bizlerin aslında bu hafta motive olup da iyi bir netice alacağımızı umduğumuz maçtı. Futbolda bu tip şeyler oluyor. Biz de üzgünüz. Sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok.

AVCI İLE MAÇTAN SONRA GÖRÜŞMEDİM

Abdullah Avcı ile maçtan sonra görüşmedim. Onun da ruh hali, en az benimki gibidir. Hafta içinde çok beraber olduk. Onun da maça çok motive olduğunu biliyorum. Çok inançlı geldi bu maça. Dolayısıyla, maçtan çıkalı yarım saat falan oldu. Görüşmenin bir anlamı yok. Sağlıklı olmaz zaten. Aynı benim şu an söylediğim veya söyleceklerim gibi. Hafta içinde başkanımız, yöneticileri toplayacaktır. Hele şu geceyi bir geçirelim. Ertesi günü görelim. Başkanımız ve yöneticilerimizle biraraya gelip bir değerlendirme yapalım."

BAŞKANIN TELEFONLARI KAPALI ŞU ARALAR

Maçtan sonra Fikret Orman ile görüşmedim. Telefonları genelde kapalı şu aralar. Telefonla ulaşıp bir şekilde, "Ne yapacağız?" diyecek halimiz yok. Onun da ruh hali, bizimkisi gibidir."

