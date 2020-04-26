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  4. 26 Nisan 2020 23:27

Ajax'a kiralık gönderilen Ryan Babel için açıklama geldi

Galatasaray'ın Ajax'a kiralık gönderdiği Ryan Babel için Hollanda kulübünden açıklama geldi.

Ajax'a kiralık gönderilen Ryan Babel için açıklama geldi
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Koronavirüsün ekonomik etkilerinden kurtulmak için hamleler yapmaya hazırlanan ve yaz aylarında birçok oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'a Hollanda'dan istemediği bir haber geldi.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, kiralık oyuncularla yollarını ayırmayı planladıklarını ve Ryan Babel'in de kulübü Galatasaray'a döneceğini, geleceğini kendisinin belirleyeceğini açıkladı. Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" ifadelerini kullandı.

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