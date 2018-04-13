Akhisarspor 0 - 2 Beşiktaş / Maç devam ediyor

20'GOOOLL!!! Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Serginho Mineiro'dan seken topu önünde bulan Alvaro Negredo'nun ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Milan Lukac'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

17'Teleset Mob. Akhisarspor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

14'Ricardo Quaresma'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

11'Evgen Seleznyov'un sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Atiba Hutchinson topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Adriano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Caner Osmanpaşa topu uzaklaştırmayı başarıyor.

6'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Alvaro Negredo'nun kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

3'Caner Erkin golde asisti yapan oyuncu oluyor.

3'GOOOLL!!! Beşiktaş, Ryan Babel'in golü ile maçta öne geçiyor. Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasıyla topla buluşan Ryan Babel dönerek Serginho Mineiro'dan kurutuluyor ve ceza hası dışında haifi sol çaprazdan kaleye şutunu göndererek, meşin yuvarlağı Milan Lukac'ın sağından ağlarla buluşturuyor.

1'Hakem Hüseyin Göçek maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Teleset Mob. Akhisarspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, kazanarak pazar akşamı bir araya gelecek Medipol Başakşehir ve Galatasaray üzerinde baskı kurmak istiyor. Küme düşme hattının 6 puan üzerinde 34 puanla 11. sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor ise dört maçlık galibiyet hasretini noktalamanın ve rahat bir nefes almanın peşinde.

İLK 11'LER

AKHİSARSPOR: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznov

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo