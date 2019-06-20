Akhisarspor Mehmet Altıparmak'la sözleşme imzaladı

Yeni sezonda Spor Toto Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Akhisarspor’da genel kurulda güven tazeleyen Hüseyin Eryüksel başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1+! yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesislerinde yapılan imza töreninde Başkan Hüseyin Eryüksel, başarılar dilediği Mehmet Altıparmak’a olan güvenini aktardı. Tecrübeli teknik direktör Altıparmak da Eryüksel başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dileyerek teşekkür etti ve sezon sonunda tekrar Süper Lig’e çıkma sevincini yaşamak istediğini kaydetti. 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak kariyer boyunca Kocaelispor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulüplerini çalıştırdı.

"HAKKIMIZ OLAN YERE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Yeni yönetime 3 yeni kişi eklediklerini ifade eden Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, “3 yıl beraber olacağımız 3 yeni arkadaşımızla birlikte genel kurul toplantımızı yaptık. Yine şehrimize ve takımımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrar bu sene hakkımız olan yere dönmeyi arzu ediyoruz, çok güçlü bir şekilde. Hocamızla anlaştık ve ekibi ile. Onlar bu işi bilen insanlar, inşallah Allah mahcup etmez özellikle bizi sevenlere karşı. Bu arada biliyorsunuz belediye ile de ufak sıkıntılar yaşadık onlarla da zamanla düzeldi ve şuanda hem Besim Başkanımız hem de bizim arzu ettiğimiz noktaya geldik. Bundan sonra da el birliği ile bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten zor bir görev onun açısından da Akhisar nüfus olarak 110 bin ama coğrafi olarak büyük alan, hizmet alanı çok geniş ama bu işin altından kalkacağına inanıyorum. Bizler el ele verip hizmetlere devam edeceğiz. Biz spor alanında kendisi de alt ve üst yapı alanında hizmet yapmaya devam edeceğiz Akhisar’a” dedi.

"HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞTÜ"

Akhisarspor’un hak etmediği bir ligde olduğuna vurgu yapan Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise yaptığı konuşmada, “Akhisarspor belki hak etmediği bir ligde. Bizler de başkanımızla konuştuktan sonra hedeflerimizin örtüştü biz de Süper Lig’i istiyoruz, Akhisarspor da Süper Lig’i istiyordu. Ortak noktada buluştuk, şimdi hep beraber o hedef doğrultusunda beraberce yürüyeceğiz. Sezon sonunda da inşallah şampiyon olup hak ettiğimiz Süper Lig’e çıkacağız” dedi.

Yeni sezon transfer dönemini değerlendiren Altıparmak, “Tabii ki bu lig için kendi listelerimiz var ama, bizim için önemli olan geçen sene buraya hizmet etmiş oyuncularımız var. Biz lig düşmesine rağmen eğer bizimle aynı yolda yürüyecek oyuncumuz varsa, bizim kulübün şartlarına uyacak her oyuncuya kapımız açık. Yeter ki bizimle aynı yola baş koysunlar. Onun dışında eğer istemeyen oyuncu varsa ayrılabilir, bizim oyuncularla alakalı ilişkimiz yok. Bizim sistemimiz olacak ve herkes bu sistemin içerisinde olacak. Buna da isimleri önemli değil tüm oyuncular dahil olacak. Olmadığı zaman da gerekli takviyeler yapılacak ve hedef neyse Süper Lig’e hep beraber ulaşacağız” dedi.

