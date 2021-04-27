Akılalmaz olay! Kulüp başkanı sahayı basıp penaltıyı iptal ettirdi!

Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan yaşanan olay futbol camiasını şoke uğrattı.

Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta eşine az rastlanır olaylar yaşandı. Orta Doğu'nun gözden uzak liglerinden olan Kuveyt Premier Lig'de 12.hafta mücadelesinde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bu olay herkesi şaşırttı.



Hakem penaltı kararı verince...

Alkass Channel'da yayınlanan maç içerisinde yaşanan sakatlıklar, olaylarla birlikte oldukça fazla süre uzayan karşılaşmasının 101.dakikasında hakem bir pozisyon sonrası Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi.

Kulüp başkanı sahaya indi

Bu gelişmenin hemen arkasından, tribünden inen Al Salmiya başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, sahayı basarak, takımını sahadan çekmeye çalıştı.



Kararını değiştirdi

Stadyum ışıklarını kapattıran kulüp başkanının bu tutumu sonrasında, maçın hakemi VAR'da penaltıyı izleyip; kararını değiştirdi.

Müsabaka eşitlikle tamamlandı

Bu olaydan sonra bir süre daha oynanan maçta herhangi bir gol olmadı ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



12.hafta maçlarının geride kaldığı Kuveyt Premier Ligi'nde Al Salmiya 13 puanla 6.sırada yer alırken, 25 puana sahip Al Qudisiya'da ikinci basamakta bulunuyor.