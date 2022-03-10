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Aktif hakemler listesinden çıkarılmıştı: Cüneyt Çakır, Premier Lig'e mi gidiyor?

Aktif hakemler listesinden çıkarılmıştı: Cüneyt Çakır, Premier Lig'e mi gidiyor?

MHK'nın verdiği karar sonrası Türkiye'de bu sezon maç yönetemeyecek Cüneyt Çakır hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye'nin ve Dünyanın en iyi hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır, aktif hakemler listesinden çıkartılmıştı. Spor Toto Süper Lig'de kesin olarak bu sezon maç yönetemeyecek olan Çakır'dan karşı hamle gecikmedi.

PREMIER LİG'E Mİ GİDİYOR?

Sadece Türkiye'de değil, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de zaman zaman düdük çalan Cüneyt Çakır'ın bu ülkelerde mesleğine devam edebileceği zaten konuşuluyordu. Bununla kalmayan Cüneyt Çakır, Premier Lig için harekete geçti.

ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Çakır'ın Premier Lig gibi dünyanın önde gelen liglerinden biri olan İngiltere'de düdük çalma ihtimali konusunda avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptığı gelen bilgiler arasında. Çakır'ın, Dünya Kupası'nda olma fikrinden vazgeçmediği, kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendireceği öğrenildi.

Etiketler cüneyt çakır hakem lig
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