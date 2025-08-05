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Al-Shabab'a veda eden Fatih Terim için sürpriz iddia

Al-Shabab'a veda eden Fatih Terim için sürpriz iddia
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Al-Shabab'a veda eden ünlü teknik direktör Fatih Terim'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takımı çalıştıracağı iddia edildi.

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in teknik direktörlüğe devam etme kararı aldığı iddia edildi.

Transfermarkt'ın haberine göre; 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. İddiaya göre Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

 

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Etiketler Al Shabab fatih terim
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