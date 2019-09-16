Alanyaspor 3 - 1 Fenerbahçe

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 4. haftanın son mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe topa hakim olan taraf olurken, Alanyaspor ise kontra atakla gol aradı.

Maçın ilk önemli atağını Fenerbahçe yakaladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte boş durumda bulunan Kruse istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti. 27'de ise bu kez Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes, Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Fenerbahçe golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Garry Rodrigues, Kruse'yi gördü. Alman yıldızın çok şık tek pasında Tolga Ciğerci topun gelişine plase bir vuruşla Marafona'yı avladı ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

ZANKA - ALTAY ANLAŞMAZLIĞI GOLÜ GETİRDİ

Beraberlik arayan Alanyaspor'da Campos'un sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Altay hata yaparak topu sektirse de daha sonra kontrol etmeyi başardı. İlk yarının son anlarında Zanka'nın hatalı pasını kaleci Altay kayarak taca attı. Pozisyonun devamında yine Zanka ile Altay anlaşmazlığı sonrası topu önünde bulan Bakasetas'ın pasında Papiss Cisse golü attı ve devreye 1-1'lik eşitlikle gidildi.

HATA JAILSON'DAN GOL CISSE'DEN

İkinci yarıya Alanyaspor hızlı başladı. Bakasetas, ceza sahasında topu uzaklaştırmakta ağır davranan Jailson'un vurduğu topa ayak koydu. Seken topu önünde bulan Cisse bir kez daha golü atarak 46'da Alanyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

CISSE PENALTI BEKLEDİ

Üçüncü golü arayan Alanyaspor'da 3 dakika sonra ise Djalma Campos'un ortasına yükselmek isteyen Cisse, Zanka ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Cisse penaltı bekledi ancak hakem Halis Özkahya 'devam' dedi. Beraberlik golü için yüklenen Fenerbahçe'de ise Muriqi, Rodrigues ve Kruse girdikleri önemli pozisyonları değerlendiremedi.

FENERBAHÇE SAVUNMASINDA YİNE HATA, YİNE GOL

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Fenerbahçe savunmasından büyük bir hata daha geldi. Ozan Tufan'ın kaybettiği topu kaparak ceza sahasına giren Junior Fernandes, dar açıdan topu Altay'ın bacaklarının arasından ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi. 2 dakika sonra ise Fenerbahçe gole yaklaştı ancak Kruse'nin vuruşunda top önce kaleciye, ardından da direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor ligde 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçından fotoğrafları sizler için derledik...