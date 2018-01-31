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  4. 31 Ocak 2018 12:23

Alanyaspor'dan Emenike bombası !

Golcü futbolcusu Vagner Love'u Beşiktaş'a veren Alanyaspor, Emenike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alanyaspor'dan Emenike bombası !
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Olympiakos'ta kadro dışı bırakılan eski Fenerbahçeli forvet turuncu-yeşillilerin radarına girdi. İstanbul'a gelen Emenike'nin işinin her an bitmesi bekleniyor

Vagner Love'u Beşiktaş'a gönderen Aytemiz Alanyaspor, forvette oluşan boşluğu eski Fenerbahçeli Emmanuel Emenike ile doldurmak için yoğun mesai içinde. Turuncu-yeşilliler, sezon başında gittiği Olympiakos'ta kadro dışı kalan NijeryalI golcü için teklifte bulundu. İstanbul'da  bulunan Emenike'nin Süper Lig'e dönmek istediği ve Alanyaspor'a olumlu yanıt verdiği belirtildi.

ÖZEL F.BAHÇE MADDESİ

Futbolcunun menajeri Mathieu Markaroglu, Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Bu bir süreç ve son temasları yapıyoruz.  Türkiye ve Avrupa'dan 4 te var ancak son karar Olympiakos'a ait" dedi. 30 yaşındaki Nijeryalı yıldız Emenike'nin transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmesine "Fenerbahçe'ye karşı oynamam" maddesi koyduracağı ileri sürüldü. 

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