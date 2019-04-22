Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Süper Lig'in 29.haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Efecan Karaca'nın 57.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi Fenerbahçe karşısında birçok pozisyondan da yararlanamazken, Fenerbahçe karşılaşmayı sadece 1 isabetli şutla tamamladı.

Alanyaspor, maçın hemen ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu. Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin fazla pozisyon bulamamasına dokunarak, "Maçta göremeyenler için Haydar Yılmaz" şeklinde kalecisinin bir fotoğrafını paylaştı.