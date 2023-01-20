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Alex de Souza'dan ilk galibiyet

Alex de Souza'dan ilk galibiyet
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilya bölgesel ligi Catarinense'de Camboriu'yu 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Teknik direktör Alex de Souza, A takım hocalığı kariyerindeki ilk galibiyetine uzandı.

Brezilya ekivi Avai FC'de teknik direktör olarak görev yapan Alex, bölgesel lig Catarinense 1'de konuk ettikleri Camboriu'yu 3-0 mağlup etti.

Ligdeki ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Chapecoense'ye 2-0 mağlup olan Avai FC, böylece ilk galibiyetini almış oldu.

Avai'ye galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 54'te Waguininho ve 49. dakikada Felipe Silva kaydetti.

Alex de Souza'nın ekibi ligdeki üçüncü maçında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Marcilio Dias ile karşılaşacak.

Etiketler Camboriu alex de souza galibiyet
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