Alex de Souza'dan ilk galibiyet

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilya bölgesel ligi Catarinense'de Camboriu'yu 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Teknik direktör Alex de Souza, A takım hocalığı kariyerindeki ilk galibiyetine uzandı. Brezilya ekivi Avai FC'de teknik direktör olarak görev yapan Alex, bölgesel lig Catarinense 1'de konuk ettikleri Camboriu'yu 3-0 mağlup etti. Ligdeki ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Chapecoense'ye 2-0 mağlup olan Avai FC, böylece ilk galibiyetini almış oldu. Avai'ye galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 54'te Waguininho ve 49. dakikada Felipe Silva kaydetti. Alex de Souza'nın ekibi ligdeki üçüncü maçında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Marcilio Dias ile karşılaşacak.