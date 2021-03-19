Alex de Souza'dan yeni görevi için ilk adım

Fenerbahçe efsanelerinden Alex de Souza, futbol hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Alex’in Brezilya’da teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmak üzere olduğu ve Sao Paulo’nun U20 takımının başına geçeceği belirtildi.

Globo’da yer alan habere göre, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo, Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’yı U20 takımının başına geçirmek için girişimlere başladı. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Brezilyalı yıldız, Nisan ayında Sao Paulo U20 takımının antrenörü olacak.

Şubat ayında görevine son verilen Orlando Ribeiro’nun yerine takımın başına geçecek olan Alex de Souza böylece teknik direktörlük kariyerine ülkesinde başlamış olacak. Alex de Souza’nın yardımcılığın Brezilya Futsal Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Paulo Cesar de Oliveira’nın yapması bekleniyor.

SÜPER LİG İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Süper Lig’de 3-2’lik İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı görüşüp, anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da Alex de Souza ismi gündeme gelmişti.

Yeni Malatya Gazetesi’nde yer alan habere göre; yönetim ilk etapta Okan Buruk, Alex de Souve Tayfun Korkut ile görüşmüş ancak olumlu sonuç çıkmamıştı. Okan Buruk ve Alex de Souza’nın bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için kendilerine iletilen teklifi kabul etmedikleri ifade edilmişti.