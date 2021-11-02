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Alex Teixeira, Türkiye Milli Takımına geliyor

Alex Teixeira, Türkiye Milli Takımına geliyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira, Türk Milli Takımında forma giymek için gereken şartları araştırıyor.

Beşiktaş’ın sezon başında transfer ettiği Alex Teixeira’nın hedefi Türk Milli Takımı’nda oynamak… Ukrayna Milli Takımı için oynamaya hazırlanırken, Premier Lige transferi olmayınca bu fikirden vazgeçmişti.

Brezilya Milli Takımı’na hiç seçilmeyen Alex, Türk Milli Takımı’nda oynamak için gereken şartları yerine getirmesi için şartları araştırıyor. Daha önce 3 kez Brezilya Milli Takımı’nda oynadığı için Türkiye için oynayamayan Josef’in Alex’in Beşiktaş’a transferinden önce bunu yöneticilerle paylaştığı biliniyor.

Kaynak: Fotospor

Etiketler milli takım Alex Teixeira
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