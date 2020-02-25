Alexander Sörloth'tan flaş Real Madrid cevabı!

Trabzonspor'un Norveçli santrofru Alexander Sörloth, Danimarka basınına açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, "Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey." cevabını verdi.

Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bu haberleri gördüğünü söyleyen Sörloth, "Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat'te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor'da da böyle yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİ!

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

