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  4. 05 Mart 2020 20:54

Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Norveçli golcü Alexander Sörloth, transfer dedikoduları hakkında konuştu. Gol krallığı yarışında lider olan Sörloth ile Avrupa devleri Real Madrid ve Bayern...

Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
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Trabzonspor formasıyla yıldızı parlayan ve Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyan Alexander Sörloth'un adı transferde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya başladı.

Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Norveçli golcü sergilediği performansla Bayern Münih ve Real Madrid ile anılmıştı. Yıldız futbolcu transfer dedikodularıyla ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Sörloth, transfer konusunda şu anda konuşmanın sorumsuzca bir davranış olacağını söyledi.

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"Söylentileri duyuyorum. Bu söylentiler her zaman olur. Ancak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandım. Burada büyük bir takım ruhu ve olgusu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Şu anda transfer hakkında konuşmak uygun değil ve bu aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur."

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