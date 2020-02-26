Alexander Sörloth'un isminin yazıldığı ekmekler yok satıyor

Süper Lig'de attığı 19 golle, gol krallığı yarışını önde götüren Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'e karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor.

Ortaya koyduğu futbol ve sergilediği performansla taraftarların gönüllerini fetheden Sörloth'ün ismini Araklılı ekmek ustası Yavuz Baytak, yaptığı ekmeklerin üzerine yazarak satıyor.

Baytak, yaptığı meşhur Araklı ekmeklerinin bir de Sörloth'ün isminin eklemesiyle vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

(İHA)

