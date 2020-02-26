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  4. 26 Şubat 2020 18:29

Alexander Sörloth'un isminin yazıldığı ekmekler yok satıyor

Trabzonspor taraftarının Alexander Sörloth'a sevgisi giderek artıyor. Araklılı ekmek ustası Yavuz Baykat, Sörloth'un ismini ekmeklerin üzerine yazarak satıyor. Baykat, ekmeklerin vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

Alexander Sörloth'un isminin yazıldığı ekmekler yok satıyor
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Süper Lig'de attığı 19 golle, gol krallığı yarışını önde götüren Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'e karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor.

Ortaya koyduğu futbol ve sergilediği performansla taraftarların gönüllerini fetheden Sörloth'ün ismini Araklılı ekmek ustası Yavuz Baytak, yaptığı ekmeklerin üzerine yazarak satıyor.

Baytak, yaptığı meşhur Araklı ekmeklerinin bir de Sörloth'ün isminin eklemesiyle vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

(İHA)

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Trabzonspor , Alexander Sörloth , Yavuz Baykat
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