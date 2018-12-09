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  4. 09 Aralık 2018 22:08

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının ardından flaş bir karar aldı. Ali Koç, futbolculara İstanbul'a dönüşün otobüsle olacağını iletti. Ali Koç'un aldığı bu karar, futbolculara ceza olarak değerlendirildi.

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi
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Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında noktalayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.

Mücadelenin bitiminin hemen ardından sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyet ile görüştü. Daha sonrasında Ali Koç, basın mensuplarına açıklama yapmadan özel aracına binerek stattan ayrıldı.

BAŞKAN FATURAYI KESTİ

Akhisar mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de başkan Ali Koç faturayı kesti.

Karşılaşmanın bitiminin ardından sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Koç, kafilenin Manisa'dan İstanbul'a direkt olarak otobüsle gideceğini bildirdi. Ali Koç ayrıca, futbol takımının yarınki iznini de iptal etti.

Fenerbahçe , ali koç
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