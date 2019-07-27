Ali Koç: Bir veya iki stoper, 6 numara ve forvet alacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Transferlerle ilgili bir açıklama yapan Koç, “Transferlerimiz burada da bizi hedef alan odaklar oldu. Bu sene tamamen hocamızın istekleri arzuları doğrultusunda sportif direktörümüzle yapılan istişare ile belirledik. Biz futbol transferi görmek istiyoruz diye söylüyorsunuz. Her şeyin amiral gemisi futboldu. Futbolda başarı olmadığı zaman diğer başarılar kıymetli olmayabilir. Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Ama biz sadece futbol kulübü değiliz. Bu anlayışla branşları yönetiyoruz. Bana göre şu ana kadar yaptığımız yeni transferler doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir 1 veya 2 stoper, 6 numara ve forvet alacağız. İçinde bulunduğumuz durumları düşünürseniz bu işler için çat parayı koyup alamıyorsun. İşin bir gerçeği var. O gerçekler çerçevesinde biz doğru olduğuna inandığımız çalışmaları yapıyoruz. Bence Vedat transferi büyük bir başarıdır. Rodrigues in buraya geliş şekli başarıdır. Oradan da bize saldırıyorlar. Yok biz 5 veriyormuşuz falan diye şeyler söylüyorlar. Öyle diyen varsa gelsin kulübe gösterelim belgeleri. Bu itibar cellatları en ufak şeyde bile geliyorlar. Onlar kendi ürettikleri haberlerden bunları yapıyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bu işlerin erken olmasını biz de istiyoruz. Hocamızın elinde çok daha iyi bir kadro var. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız” dedi.

"ELJIF ELMAS'IN GELECEĞİ PARLAK"

Eljif Elmas’ın Napoli transferi için açıklama yapan Ali Koç, “Eljif büyük bir iş başardı genç yaşında. 18 yaşında Fenerbahçe formasını sürekli giydi. Çok disiplinli, ciddi ve şükreden bir isim. Meziyetini hafife almayan, geleceği çok parlak bir futbolcu. Onun yolu açık şansı bol olsun diyorum. Kulübümüze en iyi şekilde temsil edecektir. Kulübümüz onun sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde etmiştir. Bu satışı yaptık ve buradan da hedef hale geldik. Yok ben Napoli’ye para veriyormuşum diye. Bu şeylerin sonu yok. Kendisine şans veren Cocu ve Ersun Yanal’a, yüksek bedelde satılmasına sebep olan Comolli’ye ve Selahattin Baki’ye teşekkür ediyorum” diye ifade etti.

"BUNDAN SONRA YAVUZ YÜZÜMÜZÜ GÖRECEKSİNİZ"

Kendisi ve yönetim kurulu hakkında yapılan spekülasyonlara değinen Koç, “Bizler hakkında spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Hepinizi not ediyoruz. Zamanı gelince sizlerle uğraşacağız. Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz. Artık yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. Fenerbahçe’miz başarısız olsun, gündemimizi yaratalım yeniden gündeme gelelimle beraber bunların yanına seçimlerde bana oy vermiş olan ama nasıl olsa Ali Koç’u deviririz zihniyetiyle oy vermiş kesimler var. 'Şu 6 hafta geçsin de biraz başarısız olsunlar gaza basarız tribünleri etkileriz' diye plan yapanlara mesajım var. Artık ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ayağınızı denk alın. Biz burada en iyi niyetlerle en saf duygularla hata yaptığımız zamanlarda Fenerbahçe’yi şu durumdan çıkartmaya çalışıyoruz. Hak ettiği yere gelmesi için mücadele ediyoruz. Birde sizlerle uğraşmayalım. Topunuz gelin diyorum geçen sene dediğim gibi. Bir müsaade edin rahat bir ortamda çalışalım. Fenerbahçe başkanı yönetim kurulu hakkında dönen laflar neden başka kulüplerde olmuyor. Bir düşünün cevabı orada. Biz buradayız, burası emin ellerde” dedi.

