Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla böyle tartıştı: Sen dua et...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir Fenerbahçe taraftarı arasındaki diyalog, sosyal medyada tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 yenildi.

Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlarla Başkan Ali Koç arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"SEN DUA ET..."

Bir taraftarın kendisine “Dembele’yi al” demesine sinirlenen Ali Koç, “Sen dua et burda seyirciler var!” dedi.

Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından paylaşıldı.