Ali Koç: İnatçıyız, sonuna kadar biz buradayız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, transfer konusunda önemli ifadeler kullanırken hakemlerin verdikleri kararları ve yayınlanan maç özetleri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Transfer konusunda konuşan Ali Koç ''Önümüzdeki 3 gün içerisinde 3-4 transfer de olabilir, 1-2 transfer de olabilir. Yazdan kalan artı paramızla, FFP içerisinde zaaflarımız olan pozisyonları güçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah Sadık ve Moses gibi transferleri takıma kazandırırız'' ifadelerini kullandı.

''Biz yönetime geldiğimizden beri, kendimize has bir yaklaşımımız oldu. Sevgide saygıda kusur etmemek için elimizden geleni yaptık. Bu zaman zaman zaafiyet olarak görüldü. Bu duruşumuz bazı çevreler, bazı odaklar tarafından farklı yerlere çekildi. Biz örnek olmaya çalışıyoruz ama görüyorum ki işler kötü gittiğinde başka yerlere çeken odaklar içerisindeyiz.

''İNATÇIYIZ, BİZ SONUNA KADAR BURADAYIZ...''

Biz bu yola her türlü zorluğu göğüslemek için çıktık. Ama artık bir yerde yeter demek gerekiyor. Bunu Divan Kurulu'nda da konuşacağım. Biz buradayız, sonuna kadar buradayım. Camiam benim arkadam olduğu müddetçe de her şeyi göğüsleyebilirim. Son birkaç gündür üstümüze haddinden fazla saldırılar yapıyor. Bu bizi güçlendirir. Bu konuda da inatçıyız. Divan'da da net bir şekilde bu konuya değineceğim.

Bugün hakkımızla kazandık ama enteresan kararlar var maçta. Yayıncı kuruluştan rica ediyorum. 3,5 dakikalık görüntüleri seçerken çok daha itinali davranmak gerekiyor. Biliyorsunuz Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki bazı kararlar haftalarca tartışıldı. Orada iki tartışma vardı, ikisi de golle sonuçlandı. Bu görüntülerin taç tarafı verildi, Fenerbahçe tarafı verilmedi. Haftalarda bu taç mı değil mi, o konuşuldu. Bursaspor maçına gelirsek, Skrtel'e yapılan bir hareket vardı, penaltı. O da verilmedi. Bu akşam ne verilir verilmez bilmiyorum ama adil bir şekilde bu görüntüler seçilmeli. Ama sizin seçtiğiniz görüntüler bütün herkesi etkiliyor. Dikkat edin çünkü bu bizim Fenerbahçe Kulübü olarak dikkatimizi çekmeye başladı. Mehmet Ekici'ye yapılan net penaltı ve Hasan Ali'ye verilen kart var.

"ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRDIK"

Sevinçliyiz, neden sevinçliyiz? Birçok olumsuz gelişmeler nedeniyle bir türlü istediğimiz sonuçları elde edemiyorduk. Bu gece şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyoruz. Mutluyuz. Konumumuza baktığımız zaman çok da sevinecek bir durum yok ama...

Bugün yerden yere vuruluyoruz. Olabilir. Her türlü eleştiriye açığız.

Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu gece için değil, Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemini yaşarken zaman zaman kızsalar da takımın, yönetimin yanında oldular. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Sadece bu gece için değil, tüm sezon için teşekkür etmek istiyoruz. En çok üzüldüğümüz konu taraftarın çektiği çile.''