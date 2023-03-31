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Ali Koç, kesenin ağzını açtı! Derbi galibiyetine prim var

Ali Koç, kesenin ağzını açtı! Derbi galibiyetine prim var
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Bu sezon derbi kazanamayan Fenerbahçe’de yönetim Beşiktaş derbisi için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım derbi müsabakasını kazanmak için çalışmalarına devam ederken Fenerbahçe yönetimi de derbi için harekete geçti.

GALİBİYETE PRİM VERİLECEK

Bu sezon derbi kazanamayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, derbi için prim verme kararı aldı. Sabah’ın haberine göre derbi galibiyetiyle kesenin ağzını açacak ve prim verecek.

Etiketler Ali Koç derbi prim
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