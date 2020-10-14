Ali Koç: ''Yayıncı kuruluş ile kriz var''

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç; TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, "Federasyon ile yayıncı arasında garip bir ilişki var. 250 milyon Dolar konuşuluyor toplam. Bunu kabul etme lüksü dahi yok. Mevcut kontrat şartının aynen devam etmesini istiyoruz" diye konuştu

Yayıncı kuruluşun yaptığı ilk ödemeyi 'skandal' olarak nitelendiren Fenerbahçe Başkanı, "4 hafta geçti, milli ara geçti bir ödeme yapıldı. Bu ödemenin mevcut şartname koşulları çerçevesinde yapıldığı takdirde; 140 milyon dolar olması gerekiyor. Bize yapılan ödeme 365 milyon TL, yani 45 milyon dolar. Yüzde 35 ödeniyor. Skandal..." ifadesini kullandı.

"Kulüplerin onay vermeyeceği sistem olmayacak"

Skandal... Biz durumdan rahatsısız. Bundan sonraki yayın ihalesinde kulüplerin onay vermeyeceği sistem olmayacak. Kulüpler sistemin içinde olmalı. Milyonlarca Euro'nun konuşulduğu yerde hile ile hurda ile işimiz olmaz. Bu, süreç içinde olan herkese hakarettir. Geçen sezon araba fiyatına transferler yapıldı. Kimse ağzını açmadı. Söz konusu Fenerbahçe olunca böyle oluyor" şeklinde konuştu.















