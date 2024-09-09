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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a teşekkür

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a teşekkür
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'de voleybol şubesinin 70'inci yıl galasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de voleybol şubesinin 70'inci yıl galasında Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. "Tüm branşlarda hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kulüp olarak faaliyet gösteriyoruz" diye Ali Koç şöyle konuştu:

Her branşta, kulübümüzü gururla temsil eden sporcular yetiştiriyoruz. Özellikle son üç yıldır, 'Dünyanın en büyük spor kulübü' unvanını gururla taşıyoruz. Bu hikaye birkaç yıl önce başlamadı; tek bir branş veya şampiyonlukla elde edilmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü, tarih boyunca bu unvanı hak etmek için durmadan çalıştı, emek verdi, zaman zaman üzüldü, zaman zaman sevindi ama hiçbir zaman ülkemize hizmet etmekten vazgeçmedi.

AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Galada yer almayan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a seslenen Ali Koç, "Bugün gururla sahiplendiğimiz ve rakiplerimizin bile kabul ettiği 'Dünyanın en büyük spor kulübü' vizyonunda emeği geçen, kurucu başkanlarımız dahil tüm başkanlarımıza ve özellikle bu akşam aramızda olamayan Sayın Aziz Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları: Son 20 yılda, amatör branşlarda olduğu gibi voleybolda da büyük başarılar elde ettik. Avrupa ve Dünya Şampiyonu olduk. En zor dönemlerimizde bile, Fenerbahçe amatör şubelerde küçülmeyi düşünmedi. 2011-2012 sezonunda Kadın Voleybol Takımımız, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bize unutulmaz bir mutluluk yaşattı.

ATATÜRK VURGUSU

Kurulduğumuz günden bu yana, Cumhuriyetimizin hedefleri ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda, ülkesinin değerlerini sahiplenen zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi görev edindik. Bu anlayışımız inşallah ilelebet devam edecektir.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULUBÜ FENERBAHÇE'

'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemiz, rekabet ettiği tüm branşlarda en büyük gücünü tarihinden ve büyük Fenerbahçe markasından sonra camiasından almaktadır. Her branşta hem yarışmacı hem de yetiştirici olarak yer almak hiç kolay değildir. Paris Olimpiyatları'na yedi branşta 27 sporcu ile katıldık ve Türkiye'ye en büyük sporcu sağlayan kulüp olarak gurur duyduk. Onlar ve kafilemiz ile gurur duyduk. Tüm Fenerbahçelilere söylemek istediğim bir şey var: Spora dair bir rekor haberi varsa, büyük ihtimalle o sporcunun arkasında Fenerbahçe vardır.

VOLEYBOL TAKIMINA ÖVGÜ
Kadın Voleybol Takımımız, son yıllarda yaptığımız yatırımlar ve sponsorlarımızın desteğiyle bugün dünyanın sayılı takımlarından biri haline geldi. Bu başarı, sponsorlarımızın bize verdiği cesaretle mümkün oldu.

Etiketler Fenerbahçe ali koç Aziz yıldırım vizyon Fenerbahçe
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