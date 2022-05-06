Ali Koç'tan çok sert açıklamalar: Armamıza 5 yıldızı koyacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'u hedef aldı. Şampiyonluk kutlamalarından, Trabzonspor-Antalyaspor maçına kadar birçok konuda hem bordo mavilileri hem de federasyonu eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir."

"Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır. Kongre üyemiz olarak o görüntüler bizi üzse de..."

"Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır."

"Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var! Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?"

"Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur! 'Silahsız sevinin' diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır. Söz konusu kulübün 10 yıl boyunca başvurduğu her kapıdan istisnasız reddedildiğini hatırlayalım. CAS, FIFA, İsviçre Mahkemesi... Avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Hatta bazı avukatlar FETÖ'cü çıktı."

"12 yaşında bir çocuğun 'Formanı alabilir miyim?' pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul'da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon'da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar? Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?"

"Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur. 'Silahsız sevinin' diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır."

"Son yıllarda Trabzon'u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenleri etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz."

"Hangi takımın bakanını Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir maçlarında böyle gördünüz? Uzun vadede bu durum en çok Trabzonspor'a zarar verecek. Sadece Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin bakanları olarak, sizlerin bu pankartı nasıl karşıladığınızı merak ediyoruz. Suç teşkil eden bu pankarta neden tepki göstermediniz? Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır!. Federasyon Trabzonsporlulaştırıldı! Yazıklar olsun. Buna dur diyebilecek kimse yok mu bu ülkede?. FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz?"

"Trabzonspor uzun zaman sonra şampiyon oldu. 2010/11 sezonunda bize kaybettikleri şampiyonluğu hala hazmedemediler. TFF'nin özerkliği ve objektifliği tartışılır hale gelmekten çok ötede bir noktadadır. Başakşehir'e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir."

"Alanyaspor maçında, Trabzonspor başkanı sahaya girmiş ve fiziki müdahalede bulunmuştu. En az 6 ay ceza alması gerekirken sadece 15 gün ceza aldı. Ben Fenerbahçe başkanı olarak bunu yapsaydım kaç maç ceza alırdım? 27 Eylül 2021... Trabzonspor-Alanyaspor maçı 1-1 bitti. Hakem Halis Özkahya, Trabzonlu bir oyuncuyu doğru bir şekilde oyundan ihraç etti. Trabzon cephesi aşırı saldırgan bir açıklama yaptı."

"Trabzonspor'un o açıklamasından bir bölüm 'Hırsızları barındıran, kollayan ve güçlendiren bu zihniyet. Yüzüne tükürüldüğünde "Ya Rabbi şükür" diyen bu insanlar ve Halis Özkahya yalnız değildir.' Böyle bir açıklamayı sezonun 7. haftasında yaptılar. Niye böyle bir sert çıkış yapıyorlar biliyor musunuz? Bundan sonraki ilk iç saha maçları Fenerbahçe. Meşhur, Kim Min Jae'nin oyundan atıldığı maç. Son derece yetersiz bir hakem o maça atanıyor, orada neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz."

"Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor, para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."



"Cüneyt Çakır, Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?"

"Temsilci atamalarında inanılmaz bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oralarda görev yapıyor. TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı için ayrı bir toplantı yapacağım. Temsilcileri atarken müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Abdurrahman Arıcı'ya ayıracağımız özel günde bunları açıklayacağım."

"Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men cezası aldı ama bugün geldiği konuma bakın. 6 aydan fazla ceza alan kişi buralarda görev yapamaz. Bu arkadaşı atıyorlar. Bu kişi, yeniden yargılama için TFF'ye başvuruyor ve bu kişinin sessiz sedasız şekilde dosyasını temizliyorlar.Bundan sonraki başkan olarak düşünülüyor bu arkadaş."

"Kurulda 'Fenerbahçe şike yapmış' diyen bir kişi var. Fenerbahçe bunlar varken, nasıl eşit şartlarda mücadele etsin? Bu isimleri, tavsiye edenler var. Onlara da sıra gelecek. Bu kişi ayrıca bir Bakanımızın da iletişim danışmanı. Daha ne diyeyim?"

"Adana Demirspor maçındaki penaltıya bir kişi penaltı diyemez. 3 hafta kala puan farkının 6'ya düşmesinden korktular. Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeli. 2013-14 sezonunda Beşiktaş-Galatasaray maçı seyirci girdi diye tatil edildi. Beşiktaş'a 4 maç seyircisiz oynama cezası verildi ve ayrıca hükmen kaybettiler. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı iptal ediliyor, tekrar kararı veriliyor ve Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz cezası geldi. Dik duruşlarından dolayı Antalyaspor'u kutluyorum. Ben olsaydım takımı sahadan çekerdim. Antalyaspor son dakikalarda gol atsaydı orada neler olurdu?"

"Temsilci raporlarına bakmadan Trabzonspor'u 5 dakikada şampiyon ilan ettiler. Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusu var. Reddedildi. 7 gün tahkim süresi var. O tahkim süresi, bu maçta dolmamıştı. Dolayısıyla, Beşiktaş bir başvuru yapabilir. Tahkim sonucu çıkmadan, bu ligi tescil edemezsin değil mi?" O sonuç çıkmadan, Antalyaspor maçının temsilci raporlarına dahi bakılmadan, yangından mal kaçırır gibi TFF, maç bittikten tam 5 dakika sonra, kutlama mesajı yayınlıyor."

"Köprüdeki bayrak... Hangi sezon bitmeden bayrak köprüye asıldı? Göreceksiniz o bayrak en erken ve en uzun asılan bayrak olacak. İstanbul'da zaten köprüye başka takımın bayrağı asılmamalıdır. Bizim bayrağımız başka şehirde böyle asılıyor mu? Burada kayırma var desek yanlış mı söylüyor oluruz? Bu ne cüret. Bu ne skandal. Hangi lig bitmeden köprüye bayrak asıldı?"

"Pazar günü derbi var, Yenikapı'ya Trabzonspor kutlaması koyuluyor. Beşiktaşlılar maça giderken karşı karşıya gelse ne olacak? Cumartesi günü, pazartesi günü yapamaz mıydınız? Siz aklınızı mı yediniz, ne yapmaya çalışıyorsunuz?"

"Hala 2010-11'deki Süper Kupa maçı için cevap veremediler. Beşiktaş ile başvurduk! Yazıklar olsun. İnşallah tez zamanda oradan ayrılırsınız, hepiniz! Korkuyorlar! Maça izin verirsek, 2010-11'i kabul etmiş olacaklarını düşünüyorlar. Sitenizde yazıyor."

"Kendi sahalarındaki maçlarını İstanbul'a almak istiyorlar. Bu provokasyon değil mi? Beşiktaş şampiyon olacak, son maçını Trabzon'da oynayacak! Galatasaray böyle bir maçı Eskişehir'de oynayacak! Fenerbahçe, Bursa'da oynayacak! Böyle şey olabilir mi? Üzerine basa basa söylüyorum, TFF'nin T'si Trabzonspor için değil Türkiye içindir."

"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız. Ahmet Bey'in şahsıyla problemim yok. Böyle bir pankarta izin veren kişi, kulüplerin başında olamaz."

"Devletimize sesleniyorum, bu pankart için gerekenlerin yapılmasını, otobüsümüzün kurşunlayanlar bulunmalıdır. Bunların bulunmaması, devletimizi zayıf göstermektedir. 427 gündür 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 20212 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk."

"2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız."

"Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerimize gideceğiz. Süleyman Soylu, bizimle görüşmek isterse, ona da gideceğiz. Trabzonspor anıtı, kaynak yaratmak için doğaldır. 8 şampiyonluk diyeceklerse, o kendi bilecekleri iş. 8 şampiyonluk kutlayanın müzesinde 8 kupa olur."

"Maç bittikten sonra bir iki başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; "Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim."

"2015'te kurşunlanan ve faili bulunmayan olay hafızalarımıza kazınmışken, bunu bir şampiyonluk maçında pankarta yansıtarak alay konusu yapmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve buna müsaade eden bir başkanla aynı masada olmayacağımızı belirtirim' dedim."

"En azından geçici bir süre için yabancı hakemin hiç zararı olmaz, faydası olur. Ben de bu noktaya geldim."

"Pazar günü maça gitmeyeceğim. Bu konu bizim evde de konuşulmaya başlandı. Geçen annem aradı, 'aman oğlum biraz daha sabret, gitme' dedi."

"Mourinho'yu da getir, Guardiola'yı da getir, değişiklik lazım. Bu haksız bir düşünce değil. Ne yazık ki böyle. İmkanlarımız çerçevesinde en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz, hiçbir zaman kaybetmek istemediğimiz ilahi adalet inancını da aklımızda canlı tutacağız."



"Ben rahatsız olmayan Beşiktaş, Galatasaray taraftarı görmedim. Niye tebrik girmediler? Hadi biz kuş vs girmedik. Neden onlar ve pek çok takım tebrik girmedi? Değişecek, zamanla değişecek."

"Spor Yasası çıktı, şu anki duruma göre bütün büyük kulüp başkanlarının içeri germesi gerekir, ciddi söylüyorum. Covid, kur, yayıncı kuruluş indirimi... Bunlar yasada yok. Harcama limitlerini bu kurlarla nasıl hesaplayacaklar, bilmiyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok yakışanıdır."