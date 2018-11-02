Ali Koç'tan Comolli'ye eleştiri: Geç kaldı

F.Bahçe Başkanı kendisini de katarak bazı öz eleştirilerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin patronu, Sportif Direktör Damien Comolli’nin de hatalarını dile getirip, “Takıma müdahale etmekte geç kaldı” görüşünü savundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendisi başta olmak üzere Sportif Direktör Damien Comolli için özeleştiriler getirdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.Fenerbahçe TV eski genel müdürü İhsan Topaloğlu’nun veda yemeğinin ardından geç saatlere kadar durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerde Başkan Koç, futbol takımının mevcut durumunda baş sorumlunun kendisi olduğunu belirtti.

HOCA ADAYLARI

Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli’ye de eleştirilerde bulundu. Koç, “Comolli, takıma müdahale etmekte geç kaldı” dedi, bunun da etkisiyle takımın bir türlü toparlanamadığını kaydetti.

Fransız idarecinin çok daha önce kontrolü ele alması gerektiğini ifade etti. Bu konuşmaların ardından yönetim kurulu kendi içinde hoca adaylarını masaya yatırdı. Bugünkü Galatasaray derbisi sonrası nihai kararın verileceği dile getirildi. Yerli ve yabancı tüm adaylar masaya yatırıldı. Sarı-lacivertli takımın şu anda hazırda anlaştığı bir teknik adam bulunmuyor. Bu nedenle sürecin biraz daha zaman alabileceği aktarıldı.

Başkan Ali Koç, mesafeli dursa da bazı yöneticiler şu an göreve gelmeye hazır olan teknik direktör Ersun Yanal’ın en doğru tercih olduğunu bildirdi. Ancak bu konuda olumlu bir karar çıkması zor gözüküyor. Ali Koç, bu sezonu toparlayacak bir teknik adamla geçirip seneye ise Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmek istiyor. (MİLLİYET)

