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  4. 24 Şubat 2020 08:25

Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına: SATMAYIN BENİ

20 yıl sonrası sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de ortalık karıştı. Başkan Ali Koç, maç sonrası gelen tepkilerin ardından şeref tribününden taraftarların arasına atladı. Ortaya çıkan görüntülerde Ali Koç'un yaşadığı arbede sırasında SATMAYIN BENİ...

Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına: SATMAYIN BENİ
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Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, 20 yıl sonra sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Fenerbahçe taraftarı maç sonrası teknik direktör Ersun Yanal ve başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

ALİ KOÇ, ŞEREF TRİBÜNÜNDEN TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI

Derbiyi şeref tribününde takip eden Ali Koç Ülker Stadı'ndaki ağır tepkilerin ardından taraftarların olduğu tribüne atladı. Fenerbahçe Başkanı'nın girdiği tribünde arbede yaşanırken, Ali Koç’un güvenlikleri başkanı içeriye çekti.

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA: SATMAYIN BENİ

Ortaya çıkan görüntülerde Ali Koç ile taraftarlar arasında arbede yaşandığı görülürken, Fenerbahçe Başkanı'nın "SATMAYIN BENİ" şeklinde bağırdığı görüldü.

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